Der Kurs von Bitcoin Cash sei nach der Meldung kurzzeitig angesprungen, habe die zwischenzeitlichen Gewinne von rund 5% jedoch ebenso schnell wieder abgegeben. Auf den Krypto-Gesamtmarkt und den Bitcoin als digitale Leitwährung habe das aber keine nennenswerten Auswirkungen: Sie würden auf 24-Stunden-Sicht fast unverändert notieren.



Betrug und Manipulationsversuche gebe es auch am Kryptomarkt, daher sei - wie überall, wo es ums Geld gehe - Vorsicht geboten. Mit einem Investment in Bitcoin und Ethereum als Depotbeimischung könnten langfristig orientierte Anleger allerdings nicht viel falsch machen - sie würden auch ohne Tricks steigen. Die spekulative Kaufempfehlung des "Aktionärs" gelte daher weiterhin.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (05.11.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eine Pressemitteilung, wonach der US-Einzelhandelsriese Kroger ab Dezember Bitcoin Cash als Zahlungsmittel akzeptiert, hat den Kurs der Kryptowährung am Freitag kurzzeitig beflügelt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Dementi des Unternehmens sei allerdings auf dem Fuß gefolgt. Paradox: Es sei nicht das erste Mal, dass so etwas passiere.In einer offiziell wirkenden Pressemitteilung sei die Rede davon, dass die Supermarktkette Kroger in all ihren Filialen sowie bei Online-Einkäufen ab 1. Dezember 2021 die Kryptowährung Bitcoin Cash als Zahlungsmittel akzeptieren werde. Die Meldung, in der sogar Kroger-CEO Rodney McMullen zitiert werde, sei von zahlreichen namhaften Agenturen verbreitet worden und sei sogar auf der Investor-Relations-Website erschienen - und sei trotzdem ein Fake.Ein Unternehmenssprecher habe die Meldung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters aber zügig dementiert. Zudem sei sie mittlerweile von PR Newswire und weiteren Portalen entfernt worden. Wie es die Initiatoren der Falschmeldung geschafft hätten, diese auch auf der Unternehmenswebsite zu platzieren, sei zunächst nicht bekannt geworden.Der Vorfall erinnere allerdings stark an eine ähnliche Aktion im September. Damals seien Fake News verbreitet worden, wonach Walmart eine Partnerschaft mit Litecoin geschlossen hätte und die dazugehörige Kryptowährung künftig als Zahlungsmittel akzeptiere.