Erste Staaten machen dem Bitcoin-Mining ein Ende

Nachdem China nun vorgeprescht ist, könnten auch andere Länder diesem Beispiel folgen und dem Mining bald ein Ende machen, vor allem, wenn sie ihre Klimaziele erreichen wollen. Für den Bitcoin kann es also eng werden, was die Szene vor eine riesige Herausforderung stellt. Kryptowährungen wie Bitcoin & Co müssen nicht mehr und nicht weniger als "grüner" werden, wenn sie eine Zukunft haben wollen. Tipp: Spekuliere in Geld zum Beispiel mit CFDs auf den Bitcoin, wobei von steigenden, als auch von fallenden Kursen profitiert werden kann.



Schürfen mit Ökostrom?

Die Betreiber von Mining-Farmen werden sich immer einen Platz zum Schürfen suchen, wo der Strom vergleichsweise günstig ist und wo ausreichend Strom zur Verfügung steht. Das sind nun, nachdem China ausgefallen ist, hauptsächlich Länder wie Russland, Kanada oder der Iran. Hier stehen schätzungsweise 70 % aller Mining-Rechner.



Vor allem im Iran und in Russland wird der Strom jedoch immer noch zum überwiegenden Teil aus fossilen Brennstoffen gewonnen. In Russland beträgt der Anteil 50 %, wobei hier hauptsächlich Erdgas von Gazprom verfeuert wird. Der Iran kommt mit seinen Kraftwerken sogar auf einen Anteil von über 80 % Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen. In Kanada beträgt der Anteil heute dagegen nur etwa 20 %, weil hier wie in China hauptsächlich auf Wasserkraft gesetzt wird.



Will man erreichen, dass das Bitcoin-Schürfen "grüner" wird, bleiben also vorerst nur wenige Alternativen. Das Problem ist, dass das dezentrale Mining unter Berücksichtigung der Stromkosten trotz des sehr hohen Bitcoin-Preises kaum nennenswerte Gewinne abwirft. Deshalb werden die Rechenleistungen von hunderten oder tausenden Minern in den Bitcoin-Farmen gebündelt, um die Rechenleistung aufzuteilen und so den Verbrauch je Karte beziehungsweise insgesamt zu senken.



Da der Gesamtstromverbrauch der Farmen dennoch weiterhin so hoch ist, kommen nur die wenigsten Länder für das Mining infrage, da jederzeit eine stabile Stromversorgung vorhanden sein muss. Das Problem, dass das Mining im Stromnetz mit dem Strombedarf der Haushalte und Industrien konkurriert und wie in China Verbote drohen, kommt noch erschwerend hinzu. Letztlich wird es darauf ankommen, ob durch Innovationen der Stromverbrauch beim Mining gesenkt werden kann und möglicherweise durch die Betreiber der Farmen eigene Kapazitäten für die Stromversorgung aus grünem Strom bereitgestellt werden kann. Zumindest Letzteres erscheint jedoch wenig realistisch. (03.08.2021/ac/a/m)









