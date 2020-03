Abbildung 1: Dem Bitcoin steht wieder ein Halving bevor - was bedeutet das für den Kurs? Bildquelle: @ Dmitry Demidko / Unsplash.com

Was bedeutet Halving beim Bitcoin?

Wie wirkt sich das Halving auf die Kursentwicklung beim Bitcoin aus?

Warum bewirkt das Halving einen Kursanstieg?

Künftig entstehen langsamer neue Bitcoins

Durch die geringere Bitcoin-Prämie für das Mining können Miner in Zukunft bei gleichbleibender Kapazität auch weniger Coins ins Umlauf bringen. Demnach wird bei steigender Nachfrage die Währung verknappt. Die Verknappung eines Gutes bedeutet in der Wirtschaft nahezu immer, dass sich deren Preis erhöht.



Der Bitcoin erhält wieder besondere Aufmerksamkeit

Darüber hinaus ist das Halving der Kryptowährung ein Ereignis, welches dem Bitcoin zusätzliche Aufmerksamkeit beschert. Somit werden sich mehr Anleger darüber klar, dass Bitcoins generell nur begrenzt zur Verfügung stehen (maximal 21 Millionen Coins). Dies erzeugt Kaufdruck, da Anleger an der Wertentwicklung noch partizipieren möchten.



Selbsterfüllende Prophezeiungen

Spätestens der Kurssprung nach dem letzten Halving sorgt sicherlich dafür, dass sehr viele Anleger jetzt in Bitcoin einsteigen, weil sie wieder einen solchen Anstieg erwarten. Der Kurs steigt, wenn die Nachfrage steigt. Demnach passt hier sehr gut das Bild einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung.

Jetzt in Bitcoin einsteigen – was ist zu beachten?

Wer jetzt Bitcoin kaufen möchte, um beim nächsten Kurssprung dabei zu sein, benötigt zunächst eine Wallet. Dabei handelt es sich um eine digitale Brieftasche, in der die Bitcoins gespeichert werden. Die Auswahl ist dabei recht groß:



Hardware-Wallets

Hierbei handelt es sich um kleine Zusatzgeräte, die wie USB-Sticks aussehen und ähnlich funktioniert. Hardware-Wallets stellen ganz klar die sichererste Möglichkeit dar, Kryptocoins aufzubewahren. Im Gegenzug müssen Anleger für die Anschaffung etwas bezahlen. Die Preise bewegen sich im Bereich zwischen 50 und 100 Euro. Wer also beabsichtigt, eine größere Menge Bitcoins zu kaufen, sollte eine entsprechende Hardware Wallet in Betracht ziehen.



Hot-Wallets

Hierbei handelt es sich um virtuelle Wallets. Für den Zugang erhält der Nutzer einen privaten Schlüssel. Der Nachteil: Ein solcher Schlüssel wird online generiert und könnte so eventuell von nicht autorisierten Personen mitgelesen werden. Hot-Wallets eignen sich deshalb nur zur Aufbewahrung kleinerer Mengen.

Darüber hinaus müssen sich Anleger bei einer der Kryptobörsen anmelden, um entsprechende Käufe tätigen zu können. Einige Anbieter stellen mittlerweile den Krypto-Zugang in Verbindung mit einer Hot-Wallet zur Verfügung. Dies erspart dem Anleger eine zusätzliche Anmeldung. Doch bevor es an die Wahl einer Kryptobörse geht, sollten diese etwas genauer gecheckt werden. Folgende Kriterien spielen dabei eine Rolle:



Gebühren: Die Gebühren fallen höchst unterschiedlich aus. So gibt es Kryptobörsen, die nur 0,1% des Orderwertes als Gebühren berechnen. Bei anderen liegen die Kosten im Bereich von 0,8-1,25%. Ein genauerer Blick ist hierbei also durchaus sinnvoll.





Die Gebühren fallen höchst unterschiedlich aus. So gibt es Kryptobörsen, die nur 0,1% des Orderwertes als Gebühren berechnen. Bei anderen liegen die Kosten im Bereich von 0,8-1,25%. Ein genauerer Blick ist hierbei also durchaus sinnvoll. Währungsangebot: Nicht jede Kryptobörse bietet auch jede Kryptowährung an. In Bezug auf Bitcoin können Anleger jedoch beruhigt sein: Als prominentester Coin ist dieser nahezu überall vertreten.





Nicht jede Kryptobörse bietet auch jede Kryptowährung an. In Bezug auf Bitcoin können Anleger jedoch beruhigt sein: Als prominentester Coin ist dieser nahezu überall vertreten. Mindesteinzahlung: In der Vergangenheit haben einige Kryptobörsen recht hohe Mindesteinzahlungssummen gefordert. Dies erweist sich vor allem für Kleinanleger als echtes Problem.





In der Vergangenheit haben einige Kryptobörsen recht hohe Mindesteinzahlungssummen gefordert. Dies erweist sich vor allem für Kleinanleger als echtes Problem. Sicherheit: Nutzt der Anbieter bei der Datenübertragung eine SSL-Verschlüsselung (HTTPS)? Werden Login-Versuche getrackt und dem Nutzer mitgeteilt? Gibt es eine zweistufige Authentifizierung?



Abbildung 2: Quo vadis Bitcoin? Werden wir im Frühsommer einen neuen Höchststand erleben? Bildquelle: @ Thought Catalog / Unsplash.com



Das Bitcoin-Halving wird für die Szene zum Großereignis

Unter dem Strich lässt sich festhalten, dass der Bitcoin nach wie vor die wichtigste Kryptowährung überhaupt ist. Demnach stellt das Halving auch ein Großereignis für die gesamte Szene dar. Sollte der Bitcoin Kurs im Zuge des Halvings wieder einen großen Sprung vollziehen, könnten andere Kryptowährungen im Windschatten durchaus nachziehen. Ob auch der nächste Aufwärtstrend wieder nur eine kurzfristige Blase sein wird oder sich dann doch länger hält, bleibt abzuwarten. Wer daran teilhaben möchte, kann auch jetzt noch einsteigen. Bei der Wahl der Kryptobörse ist jedoch ein genauer Blick gefragt, um einen seriösen Anbieter mit ansprechenden Kosten zu finden. (03.03.2020/ac/a/m)









