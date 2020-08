XETRA-Aktienkurs Biotest-Stammaktie:

23,40 EUR +1,74% (13.08.2020, 17:36)



ISIN Biotest-Stammaktie:

DE0005227201



WKN Biotest-Stammaktie:

522720



Ticker-Symbol Biotest-Stammaktie:

BIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Biotest-Stammaktie:

BTESF



Kurzprofil Biotest AG:



Die Biotest AG (ISIN: DE0005227201, WKN: 522720, Ticker-Symbol: BIO, NASDAQ OTC-Symbol: BTESF) ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert.



Die Biotest AG entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter. (13.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biotest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Biotest-Aktie (ISIN: DE0005227201, WKN: 522720, Ticker-Symbol: BIO, NASDAQ OTC-Symbol: BTESF) unter die Lupe.

Das hessische Unternehmen habe trotz der Corona-Krise gute Geschäfte im ersten Halbjahr gemacht. Zudem habe Biotest, das 2018 vom chinesischen Investor Creat übernommen worden sei, in Fernost punkten können. Unter dem Strich sei jedoch ein Verlust von 16,7 Mio. Euro gestanden, da die Firma im Zuge der Übernahme ihr US-Geschäft habe verkaufen müssen. Eine Beteiligung an der ehemaligen Tochter habe Biotest ins Minus gedrückt, habe ein Sprecher gesagt.

"Der Aktionär" sehe die Projekte insbesondere zu Corona sehr vielversprechend. Die Aktie konnte in den vergangenen Tagen peu á peu zulegen. Am heutigen Donnerstag reagiert sie mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 22,80 Euro auf die Zahlen. Damit nähert sie sich langsam wieder dem 52-Wochen-Hoch bei 24,50 Euro an. DER AKTIONÄR hat die Aktie Anfang Mai bei 20,80 Euro zum Kauf empfohlen. Dabeibleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2020)

(Mit Material von dpa-AFX)