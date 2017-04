Tradegate-Aktienkurs Biotest-Vorzugsaktie:

19,626 EUR +1,16% (28.04.2017, 18:02)



ISIN Biotest-Vorzugsaktie:

DE0005227235



WKN Biotest-Vorzugsaktie:

522723



Ticker-Symbol Biotest-Vorzugsaktie:

BIO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Biotest-Vorzugsaktie:

BIESF



Kurzprofil Biotest AG:



Die Biotest AG (ISIN: DE0005227235, WKN: 522723, Ticker-Symbol: BIO3, NASDAQ OTC-Symbol: BIESF) ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert.



Die Biotest AG entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter.



Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (28.04.2017/ac/a/nw)







Dreieich (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer PSquared Asset Management AG eröffnet Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Biotest AG:Die Hedgefonds-Manager von PSquared Asset Management AG attackieren die Vorzugsaktien der Biotest AG (ISIN: DE0005227235, WKN: 522723, Ticker-Symbol: BIO3, NASDAQ OTC-Symbol: BIESF).Die Leerverkäufer von PSquared Asset Management AG mit Sitz in Zürich, Schweiz, haben am 27.04.2017 eine Shortposition in Höhe von 0,51% der Aktien der Biotest AG eingegangen.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Biotest AG:0,51% PSquared Asset Management AG (27.04.2017)Börsenplätze Biotest-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Biotest-Vorzugsaktie:19,71 EUR +0,82% (28.04.2017, 17:35)