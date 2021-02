Börsenplätze Biogen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

219,30 EUR -4,94% (03.02.2021, 21:46)



Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

221,90 EUR -4,42% (03.02.2021, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

263,23 USD -5,22% (03.02.2021, 21:33)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (03.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Biogen rechne für das laufende Jahr mit einem deutlich stärkeren Umsatz- und Gewinnrückgang als erwartet. Das habe das US-Pharmaunternehmen heute kommuniziert. Mit deutlichen Umsatzeinbußen rechne Biogen in seiner Heimat z.B. beim Multiple-Sklerose-Mittel (MS) Tecfidera im ersten Halbjahr. Zudem erwarte das Unternehmen deutliche Rückgänge bei seinem Mittel Rituxan zur Behandlung von Lymphomen.Bescheidene Beiträge zum Umsatz könnte es hingegen nur von dem Alzheimer-Medikament Aducanumab geben. Die Aussichten des US-Unternehmens würden stark davon abhängen, ob sein experimentelles Alzheimer-Medikament zugelassen werde, und wenn ja, wie weit es verbreitet sein werde. Im Januar hätten die US-Behörden die Entscheidung über die Zulassung des Medikaments auf den 7. Juni vertagt, nachdem wissenschaftliche Berater der Behörde im November von einer Zulassung abgeraten hätten.Im vierten Quartal habe Biogen wegen starker Umsatzeinbußen und deutlich höherer Kosten einen Gewinneinbruch verzeichnet. Zu schaffen gemacht habe dem Unternehmen im Schlussquartal v.a. die Konkurrenz durch neue Generika für das umsatzstarke MS-Mittel Tecfidera. Die Erlöse für das Mittel hätten sich auf rund 608 Mio. USD im Vergleich zum Vorjahresquartal halbiert.2020 sei für die Aktionäre des Biotechnologieunternehmens wieder einmal ein enttäuschendes Jahr gewesen. Nachdem die Biogen-Aktie bereits 2018 und 2019 an Wert verloren habe, habe sich die Talfahrt im vergangenen Jahr sogar noch beschleunigt. Vom Rekordhoch von 442 USD aus dem Frühjahr 2015 isseit das Papier mittlerweile weit entfernt. Grund für die Verluste im vergangenen Jahr seien u.a. Probleme mit dem Alzheimer-Medikament Aducanumab, das der US-Konzern mit dem japanischen Unternehmen Eisai entwickele.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link