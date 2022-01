Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Biogen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

191,80 EUR -9,74% (12.01.2022, 14:50)



XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:

192,14 EUR -9,58% (12.01.2022, 14:35)



NASDAQ-Aktienkurs Biogen-Aktie:

241,52 USD +2,64% (11.01.2022, 22:00)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (12.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Die öffentliche US-Krankenversicherung wolle die Übernahme der immensen Kosten für das umstrittene neue Alzheimer-Medikament Aduhelm von Biogen stark begrenzen. Anleger würden geschockt auf die Meldung reagieren - die Biogen-Aktie breche daraufhin knapp zehn Prozent auf ein neues 52-Wochen-Tief ein.Die Organisation habe am Dienstag eine vorläufige Entscheidung kommuniziert, dass die Arznei nur für Patienten bezahlt werden solle, die an klinischen Versuchen teilnehmen würden.Dies könnte einen entscheidenden Rückschlag für die Zukunft Aduhelms bedeuten, dessen Kosten pro Jahr und Patient bei etwa 28.000 US-Dollar (rund 24.500 Euro) gelistet seien.Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe Aduhelm trotz umstrittener Wirksamkeit im Sommer zugelassen. Der Wirkstoff Aducanumab sei die erste neuartige Behandlungsmethode gegen die neurodegenerative Erkrankung, die seit 2003 zugelassen worden sei. Das vom US-Biotechnologiekonzern Biogen entwickelte Medikament solle Patienten mit Alzheimer im Frühstadium als monatliche Infusion gegeben werden und den Abbau der Geisteskraft stoppen. Es sei damit auch der erste in den USA zugelassene Wirkstoff, der dem Fortschritt der Krankheit und nicht nur Symptomen entgegenwirken solle.Biogen wehe der Wind weiter ins Gesicht. Die erwünschte Nachfrage nach dem umstrittenen Medikament habe sich bis dato nicht eingestellt, mit der Entscheidung der US-Krankenversicherung werde es nun noch schwieriger für das Unternehmen.Sowohl charttechnisch als auch fundamental drängt sich bei der Biogen-Aktie aktuell kein Kauf auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)