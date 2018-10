Berlin-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

CambridgeVancouver (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse des Analysten Sumant Kulkarni von Canaccord Genuity:Sumant Kulkarni, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, empfiehlt die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.PTC Therapeutics habe den ersten Teil von zwei Studien mit risdiplam veröffentlicht. risdiplam werde gegen Spinale Muskelatrophie (SMA) eingesetzt und sei ein möglicher Konkurrent von Spinraza. Spinraza sei derzeit das einzige zugelassene Produkt für SMA. Wenn aber risdiplam in weiteren Studien vielversprechende Ergebnisse erziele, eine Zulassung nach 2020 erhalte und mit einem konkurrenzfähigen Preis auf den Markt komme, würde Biogen Inc. aufgrund der oralen Verabreichungsform ein ernstzunehmender Gegner erwachsen.Eine Anpassung der Spinraza-Prognosen halten die Analysten von Canaccord Genuity nicht für erforderlich.Der Aktienkurs von Biogen-Aktie könnte in der nächsten Zeit wegen des Q3-Berichts und anderer Studiendaten Volatilitäten zeigen. Für das Unternehmen spreche aber die im Vergleich zur Peer Group Mehrzahl an Möglichkeiten im Alzheimer-Spektrum, so der Analyst Sumant Kulkarni.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: