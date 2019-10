Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

252,50 Euro +0,86% (24.10.2019, 15:32)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 280,89 +0,74% (24.10.2019, 15:32)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(24.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse des Analysten Yatin Suneja von Guggenheim Securities:Yatin Suneja, Aktienanalyst von Guggenheim Securities, spricht laut einer Aktienanalyse nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) aus.aducanumab, das wichtigste Alzheimer-Produkt von Biogen Inc., sei nach einer neuen Analyse der Phase III-Daten wieder zurück im Spiel. Über die Robustheit der Ergebnisse werde der Markt zwar wohl weiterhin diskutieren. Allerdings stünden die Zeichen für eine Zulassung durch die FDA eher gut wie schlecht.In Richtung der Entscheidung durch die FDA dürfte der Titel eine Outperformance erzielen. aducanumab habe in der Spitze ein Umsatzpotenzial von 5 bis 10 Mrd. USD. Die Biogen-Aktie könnte mehr als 50% an Wert gewinnen. Außerdem biete die Pipeline des Unternehmens weitere Optionen, so der Analyst Yatin Suneja.Die Aktienanalysten von Guggenheim Securities stufen in ihrer Biogen-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und heben das Kursziel von 256,00 auf 365,00 USD an.Börsenplätze Biogen-Aktie:XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:250,00 Euro -1,36% (24.10.2019, 15:02)