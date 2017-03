ISIN Biogen-Aktie:

Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



(09.03.2017/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Carter Gould von der UBS:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt der Analyst Carter Gould von der UBS die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) im Rahmen einer Ersteinschätzung zu verkaufen.Die Analysten der UBS sind der Auffassung, dass Biogen Inc. im MS-Geschäft kein großes Wachstumspotenzial mehr habe. Auf Sicht der nächsten zwölf Monate dürfte in diesem Segment der Höhepunkt erreicht werden.Die Spinraza-Markteinführung könnte zwar die Erwartungen übertreffen. Neu aufkommende Gentherapien könnten Spinraza aber bis 2020 ersetzen. Insofern komme der Vorteil einer besseren anfänglichen Vermarktung bei der Bewertung kaum zum Tragen.Analyst Carter Gould veranschlagt für die Biogen-Aktie ein Kursziel von 260,00 USD.Die Aktienanalysten der UBS beginnen in ihrer Biogen-Aktienanalyse die Coverage mit einem "sell"-Votum.XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:278,05 Euro +1,29% (09.03.2017, 15:47)Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:276,67 Euro -0,83% (09.03.2017, 15:37)Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:USD 293,66 -0,15% (09.03.2017, 16:02)