Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(24.05.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse der Analystin Robyn Karnauskas von der Citigroup:Analyst Mohit Bansal von der Citigroup geht laut einer Aktienanalyse weiterhin von einer neutralen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) aus.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Biotechsektor sprechen die Citigroup-Analysten von einem allgemein zunehmenden Optimismus. Viele Biotechunternehmen würden sich auf die Grundlagen besinnen und in die eigene Pipeline investieren sowie diese mit Kandidaten in frühen Entwicklungsphasen auffüllen.Große M&A-Transaktionen sollten nicht bevorzugt werden. Es sei eine Mange Disziplin notwendig um mit solchen Transaktionen Wertschöpfung zu betreiben.Analyst Mohit Bansal erhöht das Kursziel für Biogen Inc. von 230,00 auf 245,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: