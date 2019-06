Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Christopher Raymond von Piper Jaffray:Christopher Raymond, Aktienanalyst von Piper Jaffray, äußert laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Neueste Umfrageergebnisse würden schlechte Nachrichten im Hinblick auf Tecfidera und Tysabri bedeuten, sowohl kurzfristig als auch auf längere Sicht. Zum ersten Mal seit langer Zeit werde davon ausgegangen, dass Tecfidera in den kommenden Monaten Marktanteile verlieren könnte, vor allem zugunsten von Mayzent (Novartis).Im Hinblick auf Tysabri könne von einem klaren Verlierer gesprochen werden, da Ocrevus (Roche) offenbar stärker werde.Im Zuge einer Reduzierung der Schätzungen senkt Analyst Christopher Raymond das Kursziel für die Biogen-Aktie von 280,00 auf 250,00 USD.