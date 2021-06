XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:

311,40 EUR +7,38% (08.06.2021, 16:43)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

379,205 USD -4,20% (08.06.2021, 16:44)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (08.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Biogen habe heute Morgen ein Update bekommen. Cowen habe gesagt, dass da das Ganze noch nicht vorbei sei, was den Kurs betreffe. Das Kursziel liege bei 450 USD. Die Begründung sei, dass es in diesem Thema in den letzten zwei Jahrzehnten keine Zulassungen gegeben habe. Zum anderen rechne Cowen, dass in den USA etwa 6 Mio. an Alzheimer erkrankten Patienten leben würden. 8% könnten dann bis 2025 das Medikament des Unternehmens nehmen und bei Kosten um die 50.000 USD pro Jahr ergebe sich ein Umsatzpotenzial von etwa 7 Mrd. USD für 2025. Das ist im Kurs noch nicht eskomptiert, deshalb sind die Analysten hier sehr bullisch und sagen, dass man die Biogen-Aktie im Depot haben muss, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:310,45 EUR -4,36% (08.06.2021, 16:58)