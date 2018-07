Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Michael J. Yee von RBC Capital Markets:Michael J. Yee, Aktienanalyst von RBC Capital Markets bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.Nach einem Gespräch mit Martin Sadowski, Professor an der New Yorker Medizinuniversität, sprechen die Analysten von RBC Capital Markets hinsichtlich BAN2401 von positiven Implikationen. Sadowski habe die beta-Amyloid-Hypothese der Studie validiert.Die Erfolgschancen von BAN2401 und aducanumab hätten sich von 40 auf 65% erhöht.Analyst Brian Abrahams hält die jüngsten Kurssteigerungen von Biogen Inc. für angemessen. Die nun erreichte Bewertung reflektiere aber bereits die Auswirkungen der Studienergebnisse. Das Chance/Risiko-Profil der Biogen-Aktie sehe nun weniger attraktiv aus.Börsenplätze Biogen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:291,45 Euro +0,58% (11.07.2018, 13:21)