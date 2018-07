Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

318,35 Euro -0,24% (25.07.3018, 14:02)



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

317,06 Euro -0,61% (25.07.2018, 14:57)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 372,84 +0,00% (25.07.2018, 15:03, vorbörslich)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(25.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Christopher Raymond von Piper Jaffray:Christopher Raymond, Aktienanalyst von Piper Jaffray, rät Investoren laut einer Aktienanalyse nach wie vor zu einer Übergewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB).Biogen Inc. habe solide Quartalszahlen vorgestellt. Investoren dürften die Kommentare des Managements als in hohem Maße ermutigend ansehen.Die Analysten von Piper Jaffray gehen im Zusammenhang mit einer tragfähigen Alzheimer-Behandlung von einem massiven Neubewertungspotenzial aus.Im Vorfeld der detaillierten Präsentation der BAN2401-Daten sollten Anleger die Biogen-Aktie einsteigen, so der Ratschlag des Analysten Christopher Raymond.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: