Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 295,50 +0,76% (17.01.2017, 17:47)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



(02.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Christopher Marai von Instinet:Der Aktienanalyst Christopher Marai vom Investmenthaus Instinet empfiehlt laut einer Aktienanalyse im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) zu kaufen.Die Umsatzprognosen für 2017 seien ziemlich risikolos. Zudem biete die Spinraza-Markteinführung Aufwärtspotenzial. Trotz eines stagnierenden MS-Geschäfts dürfte ein erfolgreicher Roll-out von Spinraza in 2017 Erlöse von 11,6 Mrd. USD ermöglichen und von 12,2 Mrd. USD in 2018.Die Konsensprognosen sind nach Ansicht der Instinet-Analysten zu niedrig. Analyst Christopher Marai geht davon aus, dass die Rückkehr zu Wachstum eine moderate Ausweitung der Bewertungsmultiplen nach sich ziehen könne.Die Aktienanalysten von Instinet beginnen in ihrer Biogen-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "buy"-Votum und einem Kursziel von 345,00 USD.Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:280,00 Euro +0,72% (17.01.2017, 15:50)Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:280,56 Euro +0,90% (17.01.2017, 16:23)