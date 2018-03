XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:

236,00 Euro -1,18% (01.03.2018, 12:23)



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

236,00 Euro -0,40% (01.03.2018, 12:26)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 289,00 +0,01% (01.03.2018, 14:40, vorbörslich)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(01.03.2018/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse des Analysten Sumant Kulkarni von Canaccord Genuity:Sumant Kulkarni, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) weiterhin zu halten.Der Rückschlag von Celgene's ozanimod könnte anderen Multiple Sklerose-Mitteln wie Tecfidera von Biogen Inc. zugute kommen, da wahrscheinlich eine direkte Konkurrenzsituation bestehe.Mit Wettbewerb durch Generika und andere Herausforderungen sei Tecfidera zwar konfrontiert. Biogen habe aber Maßnahmen zur Verteidigung des Geschäfts ergriffen, beispielsweise durch die Lizenzierung eines Alkermes-Produkts, nun bekannt unter BIIB098.Die Analysten von Canaccord Genuity sind der Meinung, dass der Marktmöglicherweise kurzfristigen Gegenwind im MS-Spektrum unterschätzt. Analyst Sumant Kulkarni bleibt aber bei seiner konstruktiven Haltung in Bezug auf die Biogen-Aktie, insbesondere nach den jüngsten Kursrückgängen infolge der aducanumab-Nachrichten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: