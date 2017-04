ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



CEO:

George A. Scangos



Chairman:

William D. Young



(12.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse der Analystin Alethia Young von der Credit Suisse:Alethia Young, Aktienanalystin der Credit Suisse, bringt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) weiterhin eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Die Analysten der Credit Suisse schätzen das Q1-EPS von Biogen Inc. auf 5,14 USD bei erwarteten Umsätzen von 2,79 Mrd. USD. Die Konsensprognosen seien ein Tick niedriger angesiedelt.Das Hauptaugenmerk der Investoren dürfte derweil Spinraza gelten. Die Erwartungen seien erreichbar, so die Analystin Alethia Young.Die Aktienanalysten der Credit Suisse bekräftigen in ihrer Biogen-Aktienanalyse das "neutral"-Votum sowie das Kursziel von 296,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Biogen-Aktie:252,56 Euro -0,48% (12.04.2017, 13:18)Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:253,99 Euro +0,28% (12.04.2017, 14:01)Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:USD 268,65 +0,00% (12.04.2017, 14:12, vorbörslich)