Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analystin Robyn Karnauskas von der Citigroup:Die Aktienanalystin Robyn Karnauskas von der Citigroup spricht laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Mit dem positiven Ausgang einer Rechtsstreitigkeit mit Forward Pharma hinsichtlich Tecfidera sei ein bedeutender Schatten vom Aktienkurs genommen worden.Zusammen mit einer ähnlichen Entscheidung gegen Kyle Bass in der letzten Woche, werde Biogen Inc. damit die Exklusivität bis 2028 gewährt.Die Aktienanalysten der Citigroup bestätigen in ihrer Biogen-Aktienanalyse das "buy"-Rating und erhöhen das Kursziel von 305,00 auf 315,00 USD.Börsenplätze Biogen-Aktie:257,05 Euro +2,49% (03.04.2017, 15:57)Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:257,10 Euro +0,32% (03.04.2017, 15:53)Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:USD 272,33 -0,40% (03.04.2017, 17:02)