Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 273,55 +0,81% (03.07.2017, 17:36)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



CEO:

Michel Vounatsos



Chairman:

Stelios B. Papadopoulos

(03.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Eric Schmidt von Cowen and Company:Eric Schmidt, Aktienanalyst von Cowen and Company hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) bekräftigt.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Biotechsektor nehmen die Analysten von Cowen and Company auf Insiderkäufe Bezug. Diese Käufe seien ein starkes Signal für eine Outperfornance. Verkäufe hätten dagegen kaum Aussagekraft, da es vielfältige Gründe für einen Ausstieg geben könne.Eine Analyse der zehn größten Biotechunternehmen habe ergeben, dass Insider im abgelaufenen Quartal bei Biogen Inc. zugegriffen hätten.Die Aktienanalysten von Cowen and Company bestätigen in ihrer Biogen-Aktienanalyse das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 338,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Biogen-Aktie:240,07 Euro +0,73% (03.07.2017, 17:14)Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:240,50 Euro +1,25% (03.07.2017, 16:46)