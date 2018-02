Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(16.02.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst David Toung von Argus Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt der Analyst David Toung von Argus Research die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) nur noch zu halten.Die Analysten von Argus äußern Bedenken wegen des verschärften Wettbewerbs für das Multiple Sklerose-Geschäft. Außerdem dürfte sich der Absatz dieser Präparate wegen des Ausbleibens von Einmaleffekten, die das Wachstum in Q4/17 noch beflügelt hätten, abschwächen.Wegen Änderungen bei den klinischen Studien mit dem Alzheimer-Mittel aducanumab habe der Aktienkurs zuletzt nachgegeben. Abgesehen davon drohe auch Spinraza ein stärkerer Konkurrenzdruck.Die Aktienanalysten von Argus Research stufen in ihrer Biogen-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "hold" zurück.Börsenplätze Biogen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:238,10 Euro -0,39% (16.02.2018, 17:35)