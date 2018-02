Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (07.02.2018/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unter die Lupe.Ein Brief des Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Balaton AG, Wilhelm K.T. Zours, an den Aufsichtsratsvorsitzenden von Biofrontera und die Aktionäre des Leverkusener Unternehmens sorge für Unruhe. Zours kritisiere darin u.a. das Vorgehen bei der derzeit laufenden Kapitalerhöhung und das Vorgehen mit Maruho. Er fordere zudem die Entlassung des Finanzvorstands der Biofrontera AG und die Ernennung von Christoph Dünwald zum Vorstandsvorsitzenden.Die Biofrontera-Aktie zeige sich hiervon bislang unbeeindruckt. Nach der Korrektur in den letzten Tagen, die auch der Schwäche der Gesamtmarktes geschuldet gewesen sei, könne das Papier heute wider deutlich zulegen. Der Vorstoß von Herrn Zours könnte jedoch durchaus demnächst Spuren im Aktienkurs des Leverkusener Biotech-Unternehmens und auch im Prozess der Kapitalerhöhung hinterlassen. An den starken langfristigen Perspektiven bei Biofrontera ändere dies aber nichts, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2018)