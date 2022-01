Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BioNTech-Chef, Ugur Sahin, habe sich jüngst auf der Gesundheitskonferenz der US-Bank J.P. Morgan zuversichtlich präsentiert. "Wir erwarten, dass auch im Jahr 2022 eine starke Nachfrage nach unserem Impfstoff besteht", so Sahin in seinem Online-Auftritt. Für das Jahr 2022 würden BioNTech und Pfizer von einer Produktionskapazität von bis zu vier Milliarden Impfstoff-Dosen weltweit ausgehen.Aktuell sei die Pandemie-Situation weiter unklar und so sei nicht vorhersehbar, welche Virusvariante als nächste auftauche. "Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass ein Omikron-Impfstoff auch die Immunreaktionen gegen alle existierenden Varianten verstärkt", habe Sahin gesagt.Nach Einschätzung von BioNTech sei es noch ein weiter Weg von der pandemischen zu einer endemischen Entwicklung, also zu einer weniger gravierenden Lage als derzeit. Sichere Vorhersagen seien nicht möglich, habe Sahin erklärt. So habe das Coronavirus aufgrund seiner Verbreitung in der ganzen Welt ein riesiges Reservoir für neue Varianten, die sich schnell ausbreiten könnten.Im vergangenen Jahr hätten BioNTech und Pfizer den Angaben zufolge weltweit rund drei Milliarden Impfstoff-Dosen hergestellt. Der Marktanteil sei für Dezember 2021 auf 80 Prozent in Europa und 74 Prozent in den USA geschätzt worden. Für das Geschäftsjahr 2022 schätze BioNTech den Umsatz allein durch den Corona-Impfstoff auf 13 bis 17 Milliarden Euro, für das Geschäftsjahr 2021 auf 16 bis 17 Milliarden. Diese Summe entspreche der Anfang November vorgelegten Umsatzprognose für 2021. Die Zahlen für das vierte Quartal lägen noch nicht vor.Goldman Sachs habe das Kursziel für BioNTech nach einem Geschäftsupdate von 289 auf 299 Dollar angehoben. Die Einstufung sei auf "neutral" belassen worden. Erstmals habe der Mainzer Konzern nun eine 2022er Umsatzprognose für den Covid-19-Impfstoff Comirnaty abgegeben, während jene für 2021 unverändert geblieben sei, habe Analyst Chris Shibutani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Nach Aussagen auch zu dem kürzlich angekündigten Gürtelrose-Impfstoff und dem laufenden Grippe-Programm (beide in Partnerschaft mit Pfizer) sowie mit Blick auf die weitere Entwicklung der Onkologie-Pipeline und Zukäufe habe er sein Kursziel hochgesetzt."Der Aktionär" sieht das aktuelle Niveau als Kaufchance, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 13.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.