Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

61,87 EUR +10,76% (21.08.2020, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

73,02 USD +10,19% (21.08.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Mainzer Biotechgesellschaft und der US-Partner Pfizer hätten weitere Daten aus einer Studie der frühen Phase 1 mit dem Wirkstoffkandidaten BNT162b2 veröffentlicht. Diese seien positiv ausgefallen, hätten beide Unternehmen am Donnerstagabend gemeinsam mitgeteilt. Der Wirkstoff habe sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Patienten im Test für eine starke Antwort des Immunsystems gesorgt. Derzeit laufe die wichtige Phase-2/3-Studie zu dem Impfstoff-Kandidaten. Teilnehmen sollten bis zu 30.000 Menschen. Bislang seien in das Programm 11.000 Teilnehmer aufgenommen worden, so BioNTech.Mit dem jüngsten Kurssprung könne die BioNTech-Aktie die Konsolidierung der vergangenen Wochen beenden. Das bleibe sehr spekulativ. Wie bei allen Biotech-Unternehmen müsse man immer einkalkulieren, dass ein Forschungsprojekt auch scheitern könne. Gelinge aber der große Erfolg, dürfte die BioNTech-Aktie nach oben durchstarten. Die nächsten Wochen würden spannend, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: