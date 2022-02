Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Wie gehe es mit dem Coronavirus weiter? Darüber würden die Experten streiten. Raina MacIntyre, Professorin für Biosicherheit an der Universität von New South Wales in Sydney, habe im Interview mit CNBC gewarnt, man dürfe nicht zu optimistisch sein. Auch in Zukunft sei immer wieder mit stark steigenden Fallzahlen bei den Infektionen zu rechnen. Covid werde sich ihrer Meinung nach nicht auf magische Weise in eine Malaria-ähnliche endemische Infektion verwandeln, bei der die Werte über lange Zeiträume konstant blieben, so die Expertin weiter.Aussagen wie die MacIntyres würden die Wichtigkeit der Impfungen betonen und die Entwickler und Produzenten der Vakzine wieder in den Fokus der Börsianer rücken. Die BioNTech-Aktie sei am Dienstag mit einem Plus von 4,4% aus dem Handel gegangen. Am Mittwoch klettere sie vorbörslich über die 180-USD-Marke. Seit dem Verlaufstief bei 135 USD habe die BioNTech-Aktie nun bereits ein Drittel zugelegt. Kurzfristig könnte sie die 200-USD-Marke anpeilen. "Der Aktionär" bleibe bullish für BioNTech und sehe das Kursziel bei 250 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2022)