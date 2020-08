Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech gelte als großer Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines möglichen Corona-Impfstoffs. Im Zuge eines starken Newsflows sei die Aktie im Juli bis auf über 100 Dollar gestiegen. Zuletzt habe jedoch eine Konsolidierung eingesetzt. Doch im Hintergrund laufe es weiter.Wie heute gemeldet worden sei, solle BioNTech den möglichen Impfstoff nun auch an Hong Kong und Macao liefern. Es gehe dabei um zehn Millionen Dosen eines möglichen Impfstoff vorbehaltlich des klinischen Erfolgs und etwaiger Zulassung."Diese Ankündigung ist die erste, die den chinesischen Markt möglicherweise zusammen mit unserem Partner Fosun Pharma mit einem BioNTech-Impfstoff versorgt. Dies zeigt weiter unser Engagement, unseren Impfstoffkandidaten weltweit so umfassend wie möglich zur Verfügung zu stellen, um die SARS-CoV-2-Pandemie zu beenden", habe Sean Marett, Chief Business und Chief Commercial Officer bei BioNTech, kommentiert.DER AKTIONÄR habe die BioNTech-Aktie im Oktober vergangenen Jahres bei 11,70 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem habe sich der Aktienkurs mehr als vervierfachen können.Anleger bleiben an Bord und spekulieren auf einen positiven Studienausgang, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Allerdings eigne sich die BioNTech-Aktie weiterhin nur für sehr risikobereite Investoren. (Analyse vom 27.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link