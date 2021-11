NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

308,84 USD -4,00% (23.11.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.11.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die 200-Tages-Linie (akt. bei 229,66 USD) habe sich zuletzt als Sprungbrett für die BioNTech-Aktie erwiesen. Der unterstützende Charakter der langfristigen Glättung werde noch zusätzlich durch ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (246,00/227,03 USD) untermauert. Verschiedene Indikatoren würden ebenfalls den Stimmungsumschwung dokumentieren. So sei der MACD nach der Ausbildung einer positiven Divergenz wieder "long" positioniert. Für fast noch wichtiger würden die Analysten die Volumenspitze von Anfang November halten, welche für eine klassische "selling climax" spreche. Per saldo sollte damit die Korrekturphase seit dem Rekordhoch vom August bei 464 USD beendet sein, zumal gegenwärtig zwei wichtige Chartmuster vorliegen würden. Zum einen könne die Verschnaufpause der letzten Monate als trendbestätigende Flagge interpretiert werden, zum anderen würden die jüngsten beiden Lows bei 230,03/207,51 USD einen nicht ganz idealtypischen Doppelboden definieren. Aus der unteren Umkehr ergebe sich nun ein kalkulatorisches (Mindest-)Kursziel von 375 USD. Interessanterweise harmoniere dieses Anlaufziel bestens mit dem Hoch von Mitte September (374,85 USD).Als enge Absicherung ist dagegen die jüngste Aufwärtskurslücke (291,59 zu 290,01 USD) prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 24.11.2021)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:269,50 EUR -1,86% (24.11.2021, 08:33)