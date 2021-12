Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am gestrigen Montag habe ein Tweet vom Senator Bernie Sanders für miese Stimmung bei Impf-Aktien wie Moderna oder BioNTech gesorgt. Am heutigen Dienstag setze die BioNTech-Aktie bereits zum Gegenschlag an und steige in der ersten Stunde der US-Eröffnung um über fünf Prozent. Da die Volatilität weiterhin sehr hoch sei, müssten Anleger diese Marken auf dem Schirm haben.Senator Bernie Sanders kritisiere am Montagmorgen (MEZ) die Impfstoff-Produzenten wie Moderna, Pfizer und BioNTech stark. Seiner Meinung nach sei es unglaublich, dass ein paar wenige Investoren in wenigen Tagen durch Aktiengewinne zehn Milliarden Dollar reicher geworden seien. Er prangere die Gier der Unternehmen an und fordere die Freigabe der Impfstoffe für die ganze Welt.Der Kurs von BioNTech sei daraufhin am gestrigen Montag um 19 Prozent eingebrochen. Der GD50 bei 276 Dollar habe Schlimmeres verhindern können. Am heutigen Dienstag würden die Bullen bereits zur Erholung ansetzen und den positiven Gesamtmarkt für eine Gegenbewegung von aktuell rund fünf Prozent nutzen. Sollte der Kurs dennoch weiter absacken, stehe bei 240 Dollar die 200-Tage-Line als weitere Unterstützung bereit.Die Volatilität bleibe weiterhin hoch und die Anleger müssten mit starken Kursreaktionen in beide Richtungen rechnen. Die langfristigen Aussichten würden für BioNTech unverändert gut bleiben, da neben einer regelmäßigen Impfauffrischung weitere hoch spannende Produkte für den Kampf gegen Krebs in der Pipeline seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.