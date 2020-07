Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

71,56 EUR +2,02% (30.07.2020, 18:25)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

84,565 USD +2,50% (30.07.2020, 18:11)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen stehe v.a. wegen der Corona-Impfstoffentwicklung derzeit in den Schlagzeilen. BioNTech habe jedoch über dieses Projekt hinaus viele spannende Ansätze zu bieten. Nun gebe es Neuigkeiten vom FixVac-Melanom-Programm BNT111 von BioNTech.Wie BioNTech am Donnerstag mitgeteilt habe, seien vorläufige Phase-1-Ergebnisse der Lipo-MERIT-Studie mit Daten von 89 Patienten in der Fachzeitschrift "Nature" publiziert worden. Diese würden dem Vernehmen nach ein vorteilhaftes Verträglichkeitsprofil für BNT111 bei Patienten mit fortgeschrittenem malignem Melanom (schwarzer Hautkrebs) zeigen. BioNTech plane nun den Start einer Phase-2-Studie mit Zulassungspotenzial für 2020. Die Mainzer hätten vier weitere FixVac-Krebsimpfstoffkandidaten derzeit in der klinischen Phase 1.BioNTech gehöre zu den größten Biotech-Hoffnungsträgern aus Deutschland - auch über die Corona-Forschung hinaus. Die Nachrichtenlage rund um das Projekt "Lightspeed" von BioNTech, indem alle Covid-19-Entwicklungen gebündelt seien, dürfte aber die zukünftige Kursentwicklung der Aktie dominieren. Bei Schwäche bleibe die BioNTech-Aktie ein spekulativer Kauf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: