Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Novartis habe sich mit einem ersten Hersteller eines Covid-19-Impfstoffs auf Produktionshilfen geeinigt. Als erster Konzern werde BioNTech die Produktionskapazitäten von Novartis nutzen, habe der Basler Konzern am Freitag mitgeteilt. Vorbehaltlich einer endgültigen Vereinbarung plane Novartis laut Mitteilung, die Produktion des Pfizer-BioNTech Covid-19-Impfstoffs im zweiten Quartal in Stein aufzunehmen. Die erste Lieferung werde für das dritte Quartal erwartet.In Stein verfüge Novartis über aseptische Produktionsanlagen. Im Rahmen der Vereinbarung werde Novartis den mRNA-Wirkstoff von BioNTech übernehmen und unter aseptischen Bedingungen in Fläschchen abfüllen. Diese würden dann an BioNTech zurückgeschickt, um sie dann an Kunden im Gesundheitswesen auf der ganzen Welt zu verteilen.Weitere Aufträge könnten folgen. Man befinde sich mit verschiedenen Impfstoffherstellern in ähnlichen Gesprächen, habe Novartis erklärt. Denkbar seien etwa die Produktion von mRNA, therapeutischen Proteinen oder Rohstoffen für Covid-Impfstoffe und -Therapeutika.BioNTech habe schon einmal von Novartis profitieren können. Die Mainzer Biotechgesellschaft habe sein Werk in Marburg vom Schweizer Pharmakonzern übernommen. Hier habe BioNTech erst am Donnerstag gute News vermelden können. Das Unternehmen habe auch die arzneimittelrechtliche Erlaubnis zur Herstellung von Corona-Impfstoff in seinem Werk im hessischen Marburg erhalten. Das habe das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt am Donnerstag mitgeteilt. Vor zwei Wochen habe BioNTech bereits die Genehmigung zum Betrieb seiner Anlage für die Produktion des Mittels bekommen - in dem Fall sei das RP Gießen zuständig gewesen.Im ersten Halbjahr 2021 sollten in Marburg 250 Millionen Dosen des Impfstoffes von BioNTech und seines US-Partners Pfizer hergestellt werden. Als Gesamtmenge einer Jahresproduktion würden die Mainzer nach eigenen Angaben hier 750 Millionen Dosen anstreben. In Marburg sollten drei der vier nötigen Produktionsschritte erfolgen.Die Aktie von BioNTech präsentiere sich am heutigen Freitag leicht im Minus und setze damit die laufende Seitwärtsbewegung fort. Die Aktie von Novartis bleibt nach Ansicht des "Aktionär" für konservative Anleger ein Basisinvestment, so Marion Schlegel. Das Papier sei zudem auch wegen seiner starken Dividendenzahlung attraktiv. (Analyse vom 29.01.2021)Mit Material von dpa-AFX