Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe nach den extrem schwachen Tagen zuvor am Donnerstag wieder deutlich im Plus schließen können. Das Papier habe im US-Handel mehr als vier Prozent auf 246,57 Dollar gewonnen. BioNTech habe bekannt gegeben, die US-Notfallzulassung bei jüngeren Kindern beantragt zu haben.Das deutsche Unternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer hätten für ihren Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung für den Einsatz bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt. Die entsprechenden Daten seien der Behörde übermittelt worden, habe Pfizer am Donnerstag via Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt. Ein Beratergremium der FDA wolle sich am 26. Oktober mit dem Antrag befassen.Derweil werde der Impfstoff von BioNTech als Booster-Impfung immer wichtiger. Die Ständige Impfkommission (Stiko) habe zuletzt ihre Empfehlungen für Corona-Auffrischimpfungen in der Pandemie stark erweitert. Der Rat zu einer weiteren Impfung richte sich an alle Senioren ab 70, Pflegepersonal und medizinisches Personal. Zudem sollten Menschen, die den Impfstoff von Johnson & Johnson bekommen hätten, demnach eine zweite Impfung erhalten.Bei einem sogenannten Booster würden vollständig geimpfte Menschen eine weitere Dosis eines zugelassenen Impfstoffs gegen Covid-19 erhalten. Die Stiko empfehle hier ein mRNA-Vakzin unabhängig davon, welcher Impfstoff zuvor gespritzt worden sei. Im besten Fall sei es dasselbe, das bereits zur Grundimmunisierung verwendet worden sei, also zum Beispiel Impfstoffe der Hersteller Pfizer/BioNTech und Moderna.Die Wirksamkeit gegen die hierzulande nun vollständig dominierende Delta-Variante sei im Unterschied zu den anderen Corona-Impfstoffen beim Impfstoff von Johnson & Johnson vergleichsweise gering, so die Stiko. Sie spreche letztlich von ungenügendem Impfschutz. Zur Optimierung des Impfschutzes empfehle die Stiko nun die Gabe eines mRNA-Impfstoffs ab vier Wochen nach der Einmalimpfung.Die aktuelle Korrekturphase können risikobereite Anleger zum Kauf nutzen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 08.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link