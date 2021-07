Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Impfquote in Deutschland nehme weiter zu. Mittlerweile seien 43 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Knapp 59 Prozent seien mindestens einmal geimpft. Die mit Abstand meisten Impfdosen seien vom Corona-Impfstoff aus dem Hause BioNTech/Pfizer verabreicht worden.Auch die Inselrepublik Taiwan habe sich mithilfe zweier großer Technologieunternehmen nun zehn Millionen Dosen des Corona-Impfstoffes von BioNTech aus Deutschland gesichert. Wie Taiwans Regierung am Montag mitgeteilt habe, hätten der taiwanesische Chiphersteller TSMC und der Elektronikhersteller Hon Hai die Dosen gespendet, nachdem die Unternehmen zuvor Vereinbarungen über den Kauf des Impfstoffes geschlossen hätten.Die Hilfe der Unternehmen sei laut Regierungssprecher Lo Ping-cheng notwendig geworden, nachdem Taiwans Regierung selbst beim Kauf von Dosen auf Schwierigkeiten gestoßen sei. Ende Mai habe Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen China dafür kritisiert, dass es die Inselrepublik daran gehindert habe, eine Vereinbarung mit BioNTech über die Lieferung seines Impfstoffes zu unterzeichnen.Peking sehe das heute demokratische Taiwan, das seit dem Sieg der Kommunisten 1949 über die Nationalisten neben der Volksrepublik existiere, als abtrünnige Provinz und nicht als unabhängigen Staat an und versuche, es international zu isolieren. Ein chinesisches Unternehmen, Fosun Pharma, besitze die BioNTech-Vertriebsrechte für den Großraum China, zu dem nach Pekinger Auffassung auch Taiwan gehöre.Fosun habe bestätigt, dass nun Abkommen mit den zwei taiwanesischen Firmen geschlossen worden seien. Der Impfstoff solle direkt aus Deutschland kommen."Der Aktionär" bleibt langfristig aber in jedem Fall optimistisch, Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 13.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: