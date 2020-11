Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.11.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) charttechnisch unter die Lupe.Beim DAX seien die Kurslücken in den letzten 20 Jahren eine wesentliche Performancequelle. Deshalb würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt immer wieder ihr Credo betonen: "Gaps sind wichtig!". Aus Investorensicht sollten Kurslücken, welche per Periodenende offen bleiben würden, prozyklisch, d. h. in Ausbruchsrichtung interpretiert werden. Die jüngste Kursentwicklung bei der BioNTech-Aktie sorge nun für einen solchen Kursbereich ohne Notierung. Damit dränge sich die Frage nach einem nachhaltigen Ausbruch auf der Oberseite auf. Konstruktiv würden die Analysten in diesem Kontext das aufsteigende Dreieck werten, das sich aus der Kursentwicklung der letzten acht Monate ergebe. Ein Sprung - per Tagesschlusskurs - über die Hochs bei 104,99/105,00 EUR würde dieses Konsolidierungsmuster abschließen und für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Das gestern zwischenzeitlich erreichte Rekordhoch von 115,00 EUR dürfte im Erfolgsfall noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren. Unter Risikoaspekten biete sich die untere Gapkante der diskutierten Kurslücke (92,20 EUR) als Absicherung an. Schließlich würde ein Gap-Closing eine Auflösung des o. g. Dreiecks zunächst auf die lange Bank schieben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.11.2020)