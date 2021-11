NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

295,41 USD +2,05% (03.11.2021, 21:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus &Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Rekordhoch vom August bei 464 USD befinde sich die BioNTech-Aktie im Rückwärtsgang. Die beschriebene Verschnaufpause trage dabei die Züge einer klassischen abc-Korrektur. Auf Basis der massiven Haltezone aus dem Aufwärtstrend seit März 2020 (akt. bei 259,76) sowie einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements 246,00/227,03 USD) sei dem Titel zuletzt allerdings eine Stabilisierung gelungen. Letzteres schlage sich beispielsweise in einem neuen MACD-Kaufsignal nieder. Was aus charttechnischer Sicht jetzt für eine besondere Aufmerksamkeit sorge, sei der Spurt über den Korrekturtrend der letzten Monate (akt. bei 279,59 USD). Gelinge ein nachhaltiger Befreiungsschlag, dann liege zusätzlich zur bereits beschriebenen abc-Korrektur noch eine trendbestätigende Flagge vor. Im Erfolgsfall würden die Tiefs bei gut 320 USD ein erstes Anlaufziel definieren. Danach führe der Weg über das Septemberhoch bei 374,85 USD perspektivisch bis zum eingangs erwähnten Allzeithoch. Das alte Rekordlevel vom Juni (252,78 USD) könnten Investoren dagegen als Absicherung für neue Long-Engagements heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:253,90 EUR -0,04% (04.11.2021, 08:35)