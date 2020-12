Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktien der beiden am weitesten fortgeschrittenen Entwickler eines Corona-Impfstoffs - BioNTech und Moderna - hätten am Montag in New York erneut kräftig zugelegt. Beide Werte würden damit nur knapp unter ihren vor wenigen Tagen markierten Höchstständen notieren. Und bei beiden Titeln werde es in den kommenden Tagen und Wochen sehr spannend. Sowohl in den USA als auch der EU stünden die Zulassungsentscheide für die Corona-Impfstoffe der beiden Unternehmen auf der Agenda.In Großbritannien habe der Impfstoff von BioNTech bereits eine Notfallzulassung erhalten. Dort solle ab heute mit flächendeckenden Impfungen gegen Corona begonnen werden. Großbritannien sei in der vergangenen Woche vorgeprescht und habe früher als alle EU-Staaten per Notfallzulassung dem Impfstoff eine Freigabe erteilt."Der Aktionär" bleibe für beide Werte weiterhin optimistisch und empfehle die Gewinne laufen zu lassen. Seit den Erstempfehlungen des "Aktionärs" hätten sich die Titel mittlerweile vervielfacht, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: