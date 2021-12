Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

259,60 EUR +4,68% (07.12.2021, 09:29)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

279,83 USD -18,67% (06.12.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech und Moderna seien am Montag kräftig eingebrochen. Die Papiere seien mit einem Minus von 18,7 Prozent respektive 13,5 Prozent aus dem US-Handel gegangen. Am Dienstagmorgen könne sich die BioNTech-Aktie etwas stabilisieren, Moderna müsse hingegen weiter nachgeben. Grund für den Rücksetzer sei unter anderem die abnehmende Sorge vor der Omikron-Variante.Händler hätten auf einen Artikel des Medical Research Councils aus Südafrika verwiesen, wonach die Omikron-Symptome milder ausfallen sollten als bei früheren Varianten. Ähnliches habe auch Anthony Fauci gesagt, der leitende medizinische Regierungsberater in den USA. Omikron sei "offenbar nicht sehr schwerwiegend", habe er gesagt. Er habe allerdings auch Vorbehalte hinsichtlich der Verlässlichkeit der Daten geäußert.BioNTech und Moderna würden derzeit die Wirksamkeit ihrer Vakzine gegen die Variante prüfen. Sollte diese nur milde Symptome entwickeln, könnte der Bedarf für schnelle Nachimpfungen weniger dringlich werden.In den Vordergrund seien zuletzt auch wieder Meldungen zu Herzmuskelentzündungen im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung gerückt, was in einigen Ländern dazu geführt habe, dass der Moderna-Impfstoff überhaupt nicht mehr oder zumindest für bestimmte Altersgruppen nicht mehr verimpft werde. Island stoppe die Moderna-Impfungen komplett, in Schweden und Finnland solle der Corona-Impfstoff vorerst nicht mehr an unter 30-jährige Menschen verabreicht werden, in Norwegen und Dänemark nicht mehr an unter 18-jährige männliche Jugendliche. Einige Länder würden zudem in Erwägung ziehen, auch den mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer bei Jugendlichen nur eingeschränkt zu verabreichen - sprich lediglich eine Einzeldosis und keine Zweifachimpfung.Derweil würden die globalen Impfkampagnen aber weiter laufen. Das Tempo bei der Verabreichung der Booster-Impfungen sei insbesondere in Deutschland sehr hoch. Dies dürfte die Impfstoff-Unternehmen weiter beflügeln. Zudem bleibe die Kursfantasie beim Kampf gegen Krebs. Und auch bei anderen Krankheiten verspreche die mRNA-Technologie in Zukunft möglicherweise bahnbrechende Durchbrüche.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: