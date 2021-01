Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen habe sich in den vergangenen Monaten zu einem der großen Hoffnungsträger in der Corona-Krise entwickelt. BioNTech habe im Dezember als erste in der EU grünes Licht für seinen Corona-Impfstoff erhalten. Im vergangenen Jahr habe sich die Aktie dementsprechend vervielfachen können. Im Dezember sei dann eine größere Korrektur gefolgt, bevor das Papier im Januar wieder den Weg nach oben einschlagen habe. Nun hätten sich auch zwei Analysten erneut positiv geäußert.Das Investmenthaus Bryan Garnier habe die Einstufung für die BioNTech-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 120 USD belassen. Dies gehe aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie von Analystin Olga Smolentseva, wonach der Impfstoff BNT162 vermutlich auch wirksam gegen neue Covid-Varianten sei.Noch etwas optimistischer zeige sich die Privatbank Berenberg. Sie habe die Einstufung für die BioNTech-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 126 USD belassen. Der Impfstoff BNT162 sei vermutlich auch wirksam gegen neue Covid-Varianten. Es müsse aber insbesondere mit einer brasilianischen Variante noch getestet werden, so Analyst Zhiqiang Shu in einer heute vorliegenden Studie. (Analyse vom 28.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.