Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das für die Sicherheit von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) halte den Covid-19-Impstoff von AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455) für ebenso gut wie die Vakzine von BioNTech/Pfizer und Moderna. Jedoch würden für den Vektorimpfstoff mehr Verdachtsfälle von Nebenwirkungen gemeldet als für die beiden mRNA-Impfstoffe, habe das Institut in seinem am Donnerstagabend veröffentlichten Sicherheitsbericht berichtet.Die Melderate unerwünschter Reaktionen sei bei AstraZeneca "vergleichsweise höher", habe das PEI berichtet. Daraus könne aber "nicht zwangsläufig auf eine höhere Reaktogenität des Impfstoffes geschlossen werden, da die erhöhte Melderate auch mit der erhöhten medialen Aufmerksamkeit für den Impfstoff und den unterschiedlichen Altersgruppen der geimpften Personen zusammenhängen könnte".Zudem seien viele Meldungen als "gefühlt schwerwiegend" gemeldet worden, obwohl es sich beispielsweise nur um vorübergehendes Fieber gehandelt habe. In Großbritannien etwa gebe es dem PEI zufolge keinen großen Unterschied bei den gemeldeten Nebenwirkungen der unterschiedlichen Impfstoffe.Der Impfstoff von AstraZeneca werde in Deutschland nun auch für Menschen ab 65 Jahren empfohlen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) habe am Donnerstag in Berlin vorab mitgeteilt, die Impfung mit dem Mittel "für alle Altersgruppen, entsprechend der Zulassung zu empfehlen". Ende Januar habe die Stiko den Impfstoff zunächst nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren empfohlen.Die BioNTech-Aktie habe DER AKTIONÄR im Herbst 2019 bei 11,70 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem habe sich der Titel vervielfacht. Aktuell durchlaufe das Papier eine ausgedehnte Korrekturbewegung. Langfristig erhoffe sich DER AKTIONÄR aber noch einiges - auch über Corona hinaus. Anleger sollten die Restposition weiter laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)