Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

85,28 EUR -1,12% (13.01.2021, 16:25)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

103,70 USD -1,66% (13.01.2021, 16:11)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Ort, auf dem in der Corona-Pandemie große Hoffnungen ruhen würden, liege in einem engen Tal am Rand von Marburg. Abermillionen Impfstoffdosen wolle das Mainzer Unternehmen BioNTech dort künftig herstellen. Noch laufe der dafür nötige Umbau in dem vor wenigen Wochen übernommenen Pharma-Werk. Doch nächsten Monat solle die Produktion anlaufen. Angesichts der generell noch knappen Impfstoffmengen und der riesigen Nachfrage baue nicht zuletzt die Politik darauf, dass mit dem Start der Produktionsstätte in Marburg auch Deutschlands Impfkampagne vorankomme.Die Mainzer müssten in der mittelhessischen Stadt nicht bei null anfangen. Sie würden in ihrem neuen Werk, das sie vom Schweizer Pharmariesen Novartis übernommen hätten, vorhandene Infrastruktur und Expertise nutzen. Beides gebe es in Marburg nicht von ungefähr: Die Universitätsstadt besitze eine mehr als 100-jährige Geschichte als Pharmazie- und Impfstoffstandort. Diese habe mit dem Medizin-Nobelpreisträger Emil von Behring (1854-1917) begonnen und rücke nun wieder in den Fokus."Es ist durchaus logisch, dass BioNTech Marburg ausgesucht hat", meine Oberbürgermeister Thomas Spies. "Sie brauchen die Leute, die das nötige Know-how haben, die die praktische Fertigung beherrschen. Und da ist Marburg einer der ganz wenigen Standorte, wo die Impfstoffproduktion bereits Tagesgeschäft ist."BioNTech peile die Freigabe des ersten in Marburg produzierten Impfstoffs nach eigenen Angaben für Ende März an. Zwischen der Herstellung und Freigabe des kontrollierten Vakzins würden üblicherweise etwa vier Wochen vergehen. Im ersten Halbjahr 2021 sollten an dem Standort mit seinen 300 Mitarbeitern 250 Millionen Impfdosen hergestellt werden. Als Gesamtmenge einer Jahresproduktion würden die Mainzer hier 750 Millionen Dosen anstreben.Im Dezember hatte "Der Aktionär" zu Teilgewinnmitnahmen geraten, die Restposition sollte man unbedingt laufen lassen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 13.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link