BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die in Main ansässige Biotech-Gesellschaft BioNTech und das US-Pharma-Unternehmen Pfizer hätten heute bekannt gegeben, dass die ersten Probanden in den Vereinigten Staaten in der dortigen Phase-1/2-Impfstoffstudie für den Produktkandidaten BNT162 zur Prävention von COVID-19-Infektionen behandelt worden seien. Die klinische Studie sei Teil des globalen Entwicklungsprogramms. Die Behandlung der ersten Kohorte der klinischen Studie in Deutschland sei bereits letzte Woche abgeschlossen worden, so BioNTech in einer Mitteilung.Im Rahmen der Phase-1/2-Studie in den USA würden Sicherheit, Immunogenität sowie die optimale Dosierung von vier mRNA-Impfstoffkandidaten untersucht. Die Dosisfindung der Phase-1/2-Studie in den Vereinigten Staaten werde bis zu 360 gesunde Probanden in zwei Alterskohorten umfassen (Alter 18-55 Jahre sowie 65-85 Jahre). Gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 55 Jahren würden die ersten Probanden sein. Ältere Erwachsene würden erst mit einer bestimmten Dosis eines Impfstoffkandidaten geimpft, nachdem die Prüfung und Dosierung dieses Produktkandidaten bei jüngeren Erwachsenen erste Erkenntnisse zur Sicherheit und Immunogenität erbracht hätten, so BioNTech weiter.Pfizers und BioNTechs Entwicklungsprogramm bestehe aus vier Impfstoffkandidaten, die jeweils eine unterschiedliche Kombination von mRNA-Formaten und Zielantigenen umfassen würden. Das neuartige Studiendesign ermögliche die gleichzeitige Evaluierung der verschiedenen mRNA-Produktkandidaten, um den sichersten und potenziell wirksamsten Kandidaten zu identifizieren, der in einer größeren Anzahl von Freiwilligen evaluiert werden könne, und dies in einer Art und Weise, dass der Datenaustausch mit den Zulassungsbehörden in Echtzeit erleichtert werde.In Erwartung eines erfolgreichen klinischen Entwicklungsprogramms würden Pfizer und BioNTech daran arbeiten, die Produktionskapazitäten für die globale Versorgung auszubauen. Pfizer plane, sein großes Produktionsnetzwerk zu aktivieren sowie Investitionen auf eigenes Risiko zu tätigen, um möglichst schnell einen zugelassenen COVID-19-Impfstoff für die Menschen herzustellen, die ihn weltweit am dringendsten benötigen würden. Der Umfang dieses Programms sollte die Herstellung von Millionen von Impfstoffdosen im Jahr 2020 ermöglichen und bis 2021 auf Hunderte von Millionen ausgebaut werden."Der Aktionär" bleibt weiterhin zuversichtlich für die Aktie von BioNTech - auch über das Corona-Impfstoff-Programm hinaus. Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 05.05.2020)Mit Material von dpa-AFX