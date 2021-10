Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Immer mehr Kreditinstitute nähmen die Coverage für die mRNA-Spezialisten Moderna und BioNTech auf. So auch jüngst die Deutsche Bank . Allerdings würden sich die Analysten an den Bewertungen der beiden erfolgreichen Corona-Impfstoff-Entwickler stören, die in den letzten Monaten durch die Decke gegangen seien.Die Deutsche Bank habe BioNTech mit "hold" und einem Kursziel von 250 Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Mainzer Corona-Impfstoff-Hersteller und Medikamentenforscher habe unter seinem dynamischen Führungsduo eine glänzende Zukunft vor sich, habe Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Dies preise der hohe Aktienkurs aber schon ein.Das identische Kursziel rufe die Deutsche Bank auch für das US-Pendant Moderna aus. Allerdings laute hier das Votum sogar "sell". Beide Aktien würden auf die verhaltenen beziehungsweise negativen Analystenkommentare mit deutlichen Kursabschlägen am Freitag reagieren. Sowohl Moderna als auch BioNTech würden zur Stunde gut fünf Prozent verlieren."Der Aktionär" könne die kritische Haltung der Deutschen Bank nicht nachvollziehen. Das langfristige Potenzial für die mRNA-Technologie sei gewaltig, gerade im Forschungsbereich der Onkologie.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und Hebel-Depot.