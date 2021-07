Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach Berichten aus Israel über eine verringerte Wirksamkeit der BioNTech/Pfiizer-Impfung gegen die Delta-Variante des Coronavirus habe ein Charité-Experte vor schnellen Schlüssen gewarnt."Diese Zahlen muss man noch etwas mit Vorsicht betrachten. Es ist methodisch schwierig in einem solchen Setting wie in Israel mit niedrigen Inzidenzen und lokalen Ausbrüchen die genaue Effektivität der Impfung zu bestimmen", habe Leif Erik Sander auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mitgeteilt. Daten aus Großbritannien hätten darauf hingedeutet, dass der Impfschutz kurz nach der zweiten Dosis nur geringfügig reduziert sei bei Delta - verglichen mit der bisher vorherrschenden Alpha-Variante.Dass der Immunschutz mit der Zeit etwas nachlasse, sei allerdings auch denkbar, habe Sander erklärt. In Israel sei sehr früh geimpft worden. Dass vor allem der Schutz vor einer Weitergabe des Virus mit der Zeit nachlassen könnte, werde schon länger befürchtet - er gelte als weniger langlebig als der Schutz des Geimpften selbst. "Man muss also die Zahlen weiter genau beobachten", so Sander.Grundsätzlich sei anzunehmen, dass es durch die Delta-Variante häufiger zu so genannten Durchbruchinfektionen - also Infektionen bei Geimpften - und auch zur Weitergabe des Virus durch Geimpfte kommen könne, habe Sander bekräftigt. Er habe jedoch hervorgehoben, dass sich sowohl in Israel als auch in Großbritannien zeige, dass die Impfung "sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützt".Die BioNTech-Aktie bleibt zudem insbesondere aufgrund der langfristigen Chancen bei anderen Krankheitsfeldern äußerst vielversprechend, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)