Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (14.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Immer mehr Politiker und Verbände würden sich für eine offensivere und sichtbarere Werbekampagne für Corona-Impfungen stark machen, um schnell auch Unentschlossene zu überzeugen."Wir müssen auf allen Kanälen versuchen, Menschen anzusprechen, die sich beim Impfen bisher zurückhalten", habe etwa der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch) gesagt. Es müsse einfacher werden, sich auch außerhalb von Impfzentren und Arztpraxen impfen zu lassen. Impfmüdigkeit dürfe sich nicht durchsetzen, die Zahl der Impfungen müsse wieder steigen.Am Dienstag habe sich bereits der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, für eine intensivere Werbung für Corona-Impfungen auch im Fernsehen ausgesprochen. "Ich vermisse den TV-Spot zum Impfen vor der Tagesschau. Und dann müssen wir direkt vor Ort informieren, und zwar genau da, wo die Impfbereitschaft bisher gering ist. Wir müssen auf die Menschen zugehen", habe Reinhardt der "Rheinischen Post" gesagt.Impfstoff Nummer 1 in Deutschland sei weiter Comirnaty aus dem Hause BioNTech/Pfizer. Während derzeit Möglichkeiten für eine Erhöhung der generellen Impfbereitschaft diskutiert würden, sei ein weiteres wichtiges Diskussionsthema die dritte Dosis. BioNTech und Pfizer hätten zuletzt erklärt, dass sie zeitnahe dritte Dosis für notwendig halten würden.Für Pfizer und BioNTech sei ihr Corona-Impfstoff ein Milliardengeschäft. Im ersten Quartal 2021 hätten die Umsätze von BioNTech rund 2,05 Milliarden Euro erreicht - mehr als 70 Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum (27,7 Millionen Euro). Die Einnahmen wiederum könne BioNTech gut gebrauchen, um die Entwicklung der weiteren Pipelinekandidaten zu forcieren.Langfristig bleibt das Papier top, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: