Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

99,33 EUR +0,48% (07.12.2020, 14:49)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

120,00 USD +1,11% (04.12.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) unter die Lupe.In Großbritannien würden die ersten Corona-Impfungen mit dem Impfstoff der beiden Forschungspartner BioNTech und Pfizer in dieser Woche anlaufen. Das Land habe dem Impfstoff mit der Bezeichnung BNT162b2 die Notfallzulassung erteilt. Derweil laufe das reguläre Zulassungsverfahren in der EU weiter. Hierzulande dürften die Impfungen wohl Anfang kommenden Jahres starten.Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) gehe nicht davon aus, dass der Impfstoff gegen Corona noch in diesem Jahr in Deutschland verabreicht werde. "Ich rechne damit, dass das ganz früh im nächsten Jahr in den allerersten Tagen losgehen kann", habe Braun am Sonntagabend im "Bild"-Talk "Die richtigen Fragen" gesagt.Nachdem Anfang Dezember mehrere Hersteller die Zulassung ihres Impfstoffs in der EU beantragt hätten, hätten sich in Deutschland Bund und Länder für einen möglichen Start erster Impfungen noch vor dem Jahreswechsel gewappnet. Am Samstag habe allerdings auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) von einem Anfang Januar anvisiertem Impfstart gesprochen.Massenimpfungen habe Spahn bis Sommer in Aussicht gestellt. "Stand heute bin ich sehr optimistisch, dass es spätestens im Sommer Massenimpfungen geben wird", habe er dem Nachrichtenportal t-online gesagt. Er gehe davon aus, dass dann auch in Arztpraxen "flächendeckend" geimpft werden könne. Auf die Frage, ob Deutschland im Herbst mit dem Gröbsten durch sei, habe Spahn geantwortet: "Wenn möglichst viele das Impfangebot wahrnehmen: ja."Insgesamt gebe es bei den Impfstoff-Entwicklungen fünf Kandidaten, die mit einer "gewissen Wahrscheinlichkeit" bis zur Jahresmitte zugelassen würden. Dazu habe Spahn neben den Entwicklungen von BioNTech/Pfizer und Moderna auch die Produkte von CureVac, AstraZeneca sowie Johnson & Johnson gezählt. Millionen Bundesbürger könnten schon im Frühjahr durch Impfungen immun sein. Bis Ende März seien "für Deutschland elf Millionen Dosen allein von BioNTech realistisch".Die Aktien von BioNTech und Moderna könnten zum Wochenstart leicht zulegen, CureVac markiere sogar ein neues Allzeithoch."Der Aktionär" empfiehlt, bei allen drei Werten, die Gewinne weiter laufen zu lassen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 07.12.2020)Mit Material von dpa-AFX