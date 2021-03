Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie könne am heutigen Donnerstag weitere Zugewinne verzeichnen. Am Nachmittag gehe es knapp zwei Prozent nach oben auf 83,77 Euro. Der Titel profitiere von erneut positiven News zu seinem mit Pfizer vertriebenen Corona-Impfstoff. Daten aus der praktischen Anwendung hätten nun erneut die hohe Wirksamkeit des Pfizer-BioNTech Covid-19-Impfstoffs und die große Bedeutung von Impfungen für die öffentliche Gesundheit ein Jahr nach offiziellem Beginn der Pandemie bestätigt.Neueste Analysen des israelischen Gesundheitsministeriums (Ministry of Health, MoH), würden zeigen, dass nicht-geimpfte Personen mit einer 44-fach höheren Wahrscheinlichkeit eine symptomatische Covid-19-Erkrankung erleiden und mit einer 29-fach höheren Wahrscheinlichkeit an Covid-19 sterben würden.MoH und BioNTech hätten heute Ergebnisse aus der praktischen Anwendung bekannt gegeben, die zeigen würden, dass Personen, die beide Dosen des Pfizer-BioNTech Covid-19-Impfstoffs (BNT162b2) erhalten hätten, eine signifikant reduzierte Covid-19-Inzidenzrate aufweisen würden. Dies belege den beobachteten substanziellen Einfluss von Israels nationaler Impfkampagne auf die öffentliche Gesundheit der Bevölkerung, so BioNTech in einer Mitteilung.Die neuen Daten würden die bereits vom MoH veröffentlichten Daten untermauern, die gezeigt hätten, dass der Impfstoff effektiv vor symptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen, Covid-19-Erkrankungen, Krankenhausaufenthalten, einschließlich schwerer und kritischer Verläufe, sowie Covid-19-bedingten Todesfällen schütze. Die neueste Analyse des MoH zeige sogar, dass der Impfschutz zwei Wochen nach der zweiten Impfung noch stärker sei. Die Wirksamkeit des Impfstoffs beim Schutz vor symptomatischen Erkrankungen, schweren/kritischen Kranheitsverläufen und Todesfällen habe bei mindestens 97 Prozent gelegen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" hält die BioNTech-Aktie für ein langfristiges Top-Investment! (Analyse vom 11.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)