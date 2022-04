Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech hänge weiter am Widerstand resultierend aus dem im Januar aufgerissen Gap sowie den Februar- und März-Höchstständen fest. Derweil arbeite das Mainzer Biotech-Unternehmen aber mit Hochdruck an den weiteren Projekten.Zuletzt habe BioNTech eine Kollaboration mit Matinas BioPharma bekannt gegeben. Diese ziele darauf ab, neu Formulierungen für mRNA-basierte Impfstoffe zu entwickeln. Die exklusive Forschungskollaboration kombiniere BioNTech's Expertise in der Entwicklung mRNA-basierter Impfstoffe mit Matinas Lipid-Nanokristall (LNC)-Plattformtechnologie zur Entwicklung neuer Formulierungen für mRNA-Impfstoffe, einschließlich einer potenziellen Formulierung für orale Impfstoffe, so BioNTech in einer Mitteilung."Nach jahrelanger intensiver Forschung haben wir 2015 Pionierarbeit mit der Behandlung des ersten Patienten in der Geschichte mit einer in Nanopartikel eingeschlossenen mRNA geleistet. Starke Immunantworten bei einer Gabe von niedrigen Dosen zu erreichen ist essenziell für die Entwicklung gut verträglicher und hochwirksamer Impfstoffe. Dies kann mit der richtigen Technologie erreicht werden, die eine gezielte Verabreichung des Impfstoffs ermöglicht", habe Prof. Ugur Sahin, Chief Executive Officer und Mitgründer von BioNTech, gesagt. "Die LNC Plattform von Matinas' weist ermutigende Fähigkeiten zur intrazellulären Aufnahme von mRNA auf einschließlich der Möglichkeit der oralen Verabreichung. Wir freuen uns mit diesem herausragenden Expertenteam zusammenzuarbeiten."Die Kollaboration sei ein weiterer interessanter Baustein im Gesamtpaket von BioNTech. Spannend werde, wie schnell und wie erfolgreich BioNTech die weiteren Pipeline-Projekte vorantreiben könne. "Der Aktionär" bleibe langfristig weiter zuversichtlich. Vorerst sei aber Geduld gefragt. Erst ein Sprung über den genannten Widerstand würde ein neues positives charttechnisches Signal liefern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 12.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.