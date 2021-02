Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer sei der erste gewesen, der in der EU und den USA die Zulassung erhalten habe. Nun sei der Impfstoff auch in Neuseeland als erster mit einer Zulassung versehen worden. Die zuständige Behörde Medsafe habe am Mittwoch grünes Licht für den Einsatz des Präparats gegeben und habe von einem "bedeutenden Meilenstein" gesprochen.Vor der uneingeschränkten Zulassung des Impfstoffs müssten noch einige Bedingungen erfüllt werden, darunter regelmäßige Updates zu klinischen Studien und etwaigen Risiken. Die Impfkampagne in dem Inselstaat solle im April anlaufen und Beschäftigten mit Systemrelevanz und im Bereich des Grenzverkehrs Priorität einräumen.Wegen extrem strenger Maßnahmen und genauer Kontaktverfolgungen sei Neuseeland bislang sehr glimpflich durch die Krise gekommen. Fast alle Corona-Fälle würden bei Reiserückkehrern entdeckt. Vergangene Woche sei erstmals seit November wieder ein lokal übertragener Infektionsfall bestätigt worden. Insgesamt seien nur rund 2.000 Infektionen bekannt geworden, 25 Menschen seien in Verbindung mit Covid-19 gestorben. In dem Land mit gut fünf Millionen Einwohnern herrsche weitgehend Normalität. Dem australischen Lowy-Institut zufolge habe Neuseeland das weltweit beste Management der Corona-Krise bewiesen.Mit ihrem Corona-Impfstoff hätten BioNTech und Pfizer zuletzt wegen Lieferschwierigkeiten in Europa für Diskussionen gesorgt. Nach inzwischen erfolgreich abgeschlossenen Umbauten im belgischen Pfizer-Werk Puurs seien die Unternehmen aber nun wieder "zurück im eigentlichen Zeitplan für die Lieferung von Impfstoffdosen an die Europäische Union", habe BioNTech am Dienstag mitgeteilt.Die Aktie von BioNTech habe sich seit ihrem Januartief zuletzt sehr stark entwickeln können. Die Hürde von 100 Euro habe sich bislang allerdings noch als zu hoch erwiesen. DER AKTIONÄR bleibt für die Aktie aber äußerst zuversichtlich. Zum einen sei die Bewertung im Branchenvergleich durchaus noch moderat. Zum anderen seien die langfristigen Aussichten für das Unternehmen sehr gut. Auch über einen Corona-Impfstoff hinaus könnten aus Mainz in Zukunft noch weitere wichtige Forschungserfolge gelingen. Die Aktie bleibe aber spekulativ. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR bei 11,70 Euro im Herbst 2019 liegt die Aktie von BioNTech mittlerweile mehr als 700 Prozent in Front, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2021)Mit Material von dpa-AFX