Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

30,82 USD +5,66% (04.02.2020, 16:35)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie sei nach kurzen Startschwierigkeiten direkt zum IPO zuletzt förmlich nach oben durchgestartet. Von im Tief bei 11,50 Euro sei das Papier bis Anfang Januar zeitweise auf 44,50 Euro geklettert. Das entspreche fast einer Vervierfachung innerhalb von nicht einmal ganz drei Monaten. Zuletzt würden aber Gewinnmitnahmen einsetzen."Der Aktionär" verspreche sich von BioNTech in Zukunft einiges. Nach der rasanten Kursrally habe "Der Aktionär" zu Teilgewinnmitnahmen geraten. Mittlerweile sei die Aktie wieder auf einem hochinteressanten Niveau angelangt. Anleger könnten außerdem versuchen, mit Abstauberlimits möglicherweise noch einmal günstiger nachzukaufen. Nichtsdestotrotz sollten Anleger natürlich den spekulativen Charakter eines Biotech-Unternehmens nicht außer Acht lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:28,01 EUR +2,71% (04.02.2020, 16:54)