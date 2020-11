Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Zu den führenden Entwicklern eines Corona-Impfstoffs würden gleich zwei Unternehmen aus Deutschland gehören: die Mainzer BioNTech und die Tübinger CureVac. Während BioNTech schon kurz vor einer möglichen Zulassung ihres am weitesten fortgeschrittenen Kandidaten stehe, befinde sich CureVac auf dem Sprung zur finalen Studienphase. Und diese könnte nun bald starten. Die Phase-1-Daten, die am Montag veröffentlicht worden seien, dürften den Weg dazu geebnet haben. Die Aktie reagiere in jedem Fall extrem positiv: Mehr als fünf Prozent gehe es nach oben auf 44,30 Euro.In dieser Studie seien die Sicherheit, Reaktogenität und Immunogenität des SARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten CVnCoV untersucht worden, so das Unternehmen. Der Impfstoffkandidat habe in allen geprüften Dosisstärken zwischen 2 und 12 µg eine allgemein gute Verträglichkeit gezeigt. Zudem habe er stark bindende und neutralisierende Antikörperreaktionen zusätzlich zu ersten Anzeichen einer T-Zellen-Aktivierung induziert. CureVac werde in den kommenden Wochen einen detaillierten Überblick über die Phase-1-Daten erstellen und in einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlichen. Derzeit werde CVnCoV auch in einer klinischen Phase 2a-Studie an älteren Erwachsenen in Peru und Panama untersucht."Die Interimsdaten der Phase 1 sind sehr ermutigend. Sie stellen einen entscheidenden Meilenstein in unserem COVID-19-Impfstoffprogramm dar und unterstützen nachdrücklich die Weiterentwicklung unseres Impfstoffkandidaten", erläutere Dr. Franz-Werner Haas, Vorstandsvorsitzender von CureVac. "Nach einer weiteren Auslese der Daten und Gesprächen mit den Zulassungsbehörden fühlen wir uns in unserem Entwicklungsprogramm bestätigt und halten am Start der zulassungsrelevanten Phase 2b/3-Studie noch vor Jahresende 2020 fest."Gleiches gelte auch für die Aktie von BioNTech. Hier sollten Anleger ebenfalls an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Demnächst stehe hier die Veröffentlichung der entscheidenden Corona-Impfstoff-Studienresultate an. (Analyse vom 02.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.