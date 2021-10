Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aufholbewegung bei der BioNtech-Aktie habe am vergangenen Freitag wieder an Schwung verloren. Eine Analyse der Deutschen Bank, die ein Kursziel von 250 USD (aktueller Kurs: 278,34 USD) bei dem Papier sehe, habe etwas Luft aus dem Papier genommen. Zudem sei die BioNTech-Aktie an einen wichtigen Widerstand resultierend aus der 38- und 90-Tage-Linie sowie dem kurzfristigen Abwärtstrend herangelaufen.Auch wenn der Titel im ersten Anlauf am genannten Widerstand gescheitert sei, "Der Aktionär" erwarte schon bald einen erneuten Angriff auf diese Hürde. Langfristig würden die Aussichten weiterhin sehr stark bleiben. Anleger könnten an Bord bleiben. Derzeit würden zudem die Corona-Inzidenzwerte wieder deutlich ansteigen, was das Thema Impfen wieder in den Vordergrund rücke. Diese könnte der BioNTech-Aktie als wichtigster Corona-Impfstoff-Hersteller weiteren Auftrieb verleihen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR- und Hebel-Depot.